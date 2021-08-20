شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن استئناف رحلات الإجلاء من كابول.. ويؤكد: سنعيد كل الأمريكيين للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن الجيش الأمريكى حقق "تقدما كبيرا" فى مهمة الإجلاء، مشيرا إلى أن مطار كابول آمن وتمكن من استئناف الرحلات الجوية.

وقال بايدن: "يوجد الآن ما يقرب من 6000 جندي أمريكي على الأرض، وقد قام الجيش بإجلاء ما يقرب من 13000 شخص منذ يوم السبت"، مضيفا: "هذا واحد من أكبر وأصعب عمليات النقل الجوي في التاريخ".

اعترف جو بايدن بأن الجيش الأمريكي اضطر إلى إيقاف رحلات الإجلاء من كابول "لبضع ساعات" اليوم بسبب التأخيرات في المعالجة، لكنه قال إن التوقف قد تم رفعه بالفعل.

وقال بايدن: "حتى مع فترة التوقف المؤقتة ، أجلينا أمس 5700 شخص تم إجلاؤهم".

على الرغم من المخاوف بشأن ما إذا كان الجيش سيكون قادرًا على الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس لإجلاء جميع المواطنين الأمريكيين من أفغانستان، فقد وعد الرئيس بأن جميع الأمريكيين الذين ما زالوا هناك ستتاح لهم الفرصة للمغادرة.

قال بايدن: "دعني أكون واضحًا: أي أمريكي يريد العودة إلى الوطن، سنعيدك إلى المنزل".

يذكر انه في وقت سابق توقفت رحلات الإجلاء من أفغانستان يوم الجمعة مع وصول المنشأة التي تستقبل اللاجئين في احد الدول العربية إلى كامل طاقتها الاستيعابية.