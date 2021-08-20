شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: ارتفاع منسوب النيل ليسجل 17.2 متر بمحطة الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن لجنة الفيضان بوزارة الري توقعت في تقريرها اليومي استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا قطاع عطبرة – مروي الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 10 سنتمترات وشندي – عطبرة الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سنتمترا

وأضافت بأن النيل سجل اليوم الجمعة عند محطة الخرطوم 17.02 متراً أقل من أعلى منسوب للفيضان بـ 64 سنتمترا وسجلت محطة عطبرة 16.10 مترا أقل من أعلى منسوب بـ 54 سنتمترا وسجلت محطة شندي 17.83 مترا أقل من أعلى منسوب 61 سنتمترا.

وسجل الإيراد اليوم عند الحدود السودانية الأثيوبية في النيل الأزرق 629 مليون متر مكعب، فيما سجل نهر عطبرة 403 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب

وتوقع البيان استقرار قطاعات جبل الأولياء الخرطوم، الروصيرص - الخرطوم، الخرطوم - شندي وقطاع مروي – دنقلا، فيما تنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل غداً السبت في ود العيس 3 سم ليسجل 16.45 متراً وكان قد سجل اليوم 16.48 متراً وإرتفاعه في ود مدني 1 سم ليسجل 19.46 متراً حيث سجل اليوم 19.45 متراً وانخفاضه في الخرطوم بمعدل 1 سم ليسجل 17.01 متراً حيث سجل اليوم 17.02 متراً وانخفاضه في شندي بمعدل 2 سم ليسجل 17.81 متراً حيث سجل البوم 17.83 سم، وانخفاضه في عطبرة 1 سم ليبلغ 16.09 متراً وكان قد سجل اليوم 16.10 متراً، وارتفاعه في مدينة دنقلا 15.2مترا وبمعدل 2 سم ليسجل 15.18 مترا ووكان قد سجل اليوم 15.18 متراً.