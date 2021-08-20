شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنجح فى تأمين مخزون السلع الاستراتيجية غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "مصر تنجح فى تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.. رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا.. إنشاء7 مستودعات على مستوى الجمهورية خلال مرحلتين بتكلفة 30 مليار جنيه.. التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بـ 30 مليار جنيه.. و 19.7 ألف طن دواجن مجمدة.

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