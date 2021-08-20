شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يطمئن طلاب الثانوية العامة بعد تأخر الشهادات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من القلق على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسبب تأخر استلام شهادات الثانوية العامة من المدارس للحصول على الرقم السرى للتمكن من الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى وتسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات، وذلك فى ظل أن من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى التنسيق غدا السبت.

وطمأن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365” طلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الشهادات سيبدأ الطلاب فى استلامها من المدارس صباح غد السبت، وأن معامل التنسيق تبدأ فى استقبال الطلاب من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وبالتالى يتمكن الطلاب من التوجه إلى معامل التنسيق وتسجيل رغباتهم أو الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الحاسب الآلى الشخصى المزود بالإنترنت.

وأضاف رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن المرحلة الأولى التنسيق مستمرة على مدار 5 أيام، وبالتالى هناك فرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم بموقع التنسيق الإلكترونى.

وحذر السيد عطا الطلاب من التهاون فى منح الرقم الشخصى لأى شخص، حتى لا يتم التلاعب فى رغبات الطالب، خاصة وأن مكتب التنسيق يقوم بترشيح الطالب، وفقا لآخر تعديل أجراه على الموقع أثناء تسجيل الرغبات، أو تعديلها طوال فترة المرحل المحددة.

