شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تسليم أول "ميكروباص أخضر" فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت وزارة المالية، تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجارى وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل 300 سيارة ميكروباص شهريًا، إضافة إلى 4 آلاف و127 سيارة ملاكى وتاكسى أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 92.8 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تحظى بإقبال المواطنين للاستفادة مما تتيحه من مزايا تحفيزية تتمثل فى الحافز الأخضر، وتقديم سيارات متطورة، وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.

وأضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية انتهت من إجراء المزايدة العلنية، ليتم رفع السيارات القديمة من ساحات التخريد بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر، للتعامل معها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، من خلال إعادة تدوير مكوناتها كمواد خام تدخل فى صناعات متعددة مثل التى تعتمد على «الحديد» و«المطاط» و«البلاستيك» و«الفايبر»، وغيرها، على النحو الذى يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة، وأنشطة صناعية جديدة فى مجال إعادة تدوير مكونات المركبات المتقادمة، إضافة إلى تقليل تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة الصادرة من السيارات المتهالكة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

"إيفرجيفن" تصل السويس خلال رحلة عبورها المجرى الملاحى للقناة.. صور

وصلت سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن" إلى محافظة السويس، خلال رحلة عودتها من ميناء روتردام فى هولندا، عبر المجرى الملاحى لقناة السويس، بعد 23 يومًا من مغادرة القناة، وانتهاء أزمتها الشهيرة، حيث بدأت السفينة رحلتها في المجرى الملاحى لقناة السويس صباح اليوم.

وتعبر السفينة "إيفرجيفن"، قناة السويس، اليوم الجمعة، ضمن قافلة الشمال، فى طريقها إلى الصين، بغرض إجراء الصيانة، حيث تعبر السفينة بدون حمولات "فارغة"، بعد أن أنهت تفريغ حمولاتها فى ميناء روتردام بهولندا.

واختارت هيئة قناة السويس، اثنين من أفضل كبار مرشديها، لإرشاد السفينة البنمية خلال رحلتها البحرية بقناة السويس والتي قد تستغرق نحو 11 ساعة، وهو الربان هشام الإمام، والريان رؤوف ذكي، حيث استلزم عبور السفينة بأمان اتخاذ تدابير وإجراءات غير معتادة، بالإضافة إلى تعيين كبار مرشدي الهيئة للتوجيه والإرشاد وتخصيص قاطرتين مصاحبتين، واحدة أمامية والأخرى في الخلف لتوجيه السفينة إلى جانب التوجيه الراداري بالتنسيق مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة على امتداد القناة.

غدا.. طقس حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .

واشنطن: حكومة إثيوبيا تمنع وصول الإغاثة إلى إقليم تيجراى

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الولايات المتحدة الأمريكة قالت إن الحكومة الإثيوبية تمنع وصول الإغاثة إلى إقليم تيجراى.

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام المنظمة الأمم المتحدة عن قلقه من الوضع في إثيوبيا، خاصة بعد الانتهاكات ضد إقليم تيجراى، وقال الأمين العام امنظمة الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء المعاناة في إقليم تيجراي في إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة فى الإقليم.

مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تعلن إيقاف ظهور مدحت شلبي لنهاية الموسم

انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف، ومحتوى يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية، قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس علي قناة اون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم.

رويترز: إدارة بايدن تفكر فى شن ضربات جوية تستهدف طائرات أمريكية الصنع بأفغانستان

قالت وكالة رويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تبحث شن ضربات جوية ضد الطائرات والعتاد أمريكية الصنع التى تم تقديمها للجيش الأفغانى، والتى تمت مصادرتها الآن من قبل طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان.

وفى تقرير الوكالة الذى نشرته فوكس نيوز، قالت إن الخيار العسكرى الذى لم يكن قد تم استبعاده بعد، يأتى فى ظل مخاوف من إمكانية استخدام الطائرات والمركبات والأسلحة فى قتل المدنيين الأفغان أو سقوطها فى يد الجماعات المسلحة وخصوم أمريكا مثل داعش وروسيا والصين، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون سابقون.

وقال أحد المسئولين للوكالة إن كل شىء لم يتم تدميره أصبح ملك طالبان الآن.