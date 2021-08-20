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مصرع شاب إثر سقوط تروسيكل في مصرف بالعياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه إثر سقوط تروسيكل في أحد المصارف بمركز العياط جنوب الجيزة، الجمعة.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق المريوطية ووجود متوفى.

وتبين أنه أثناء سير تروسيكل بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما نتج عنه انقلاب التروسيكل بمصرف بين قريتي الناصرية وكفر عمار.

وتم انتشال جثة قائد التروسيكل، وتبين أنها لشاب ثلاثيني العمر، مجهول الهوية لا يوجد بحوزته أي أوراق ثبوتية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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