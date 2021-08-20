عجوز تشكو قسوة نجلها: "ولع في البيت بالكبريت"

اتهمت السيدة نجلها "غريب. م." 24 سنة، عاطل، بإشعال الحريق بالكبريت؛ بسبب خلافات على مبلغ مالي. وألقى ضباط المباحث القبض على المشكو في حقه الذي أقر بارتكابه الواقعة.

محمد يوسف

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