عجوز تشكو قسوة نجلها: "ولع في البيت بالكبريت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملاسات جديدة في اتهام عجوز لنجلها بإضرام النيران في منزل الأسرة بقرية أبو رواش مركز كرداسة شمال المحافظة.
تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل في منطقة المزاريطة بجوار مجمع المدارس.
ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء أكتوبر، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.
تبين بالفحص نشوب حريق في عقار ملك اعتماد أبو الحسن 64 سن، العقار مكون من طابق أرضي و4 غرف وصالة بسقف خشبي وحدوث تلفيات بسطح العقار.
اتهمت السيدة نجلها "غريب. م." 24 سنة، عاطل، بإشعال الحريق بالكبريت؛ بسبب خلافات على مبلغ مالي. وألقى ضباط المباحث القبض على المشكو في حقه الذي أقر بارتكابه الواقعة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدب المعمل الجائي للمعاينة.