رسميًا.. خطوات التحويل للحصول على لقاح كورونا للمسافرين (سبب وجهة السفر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات جديدة بشأن خطوات التحويل للمسافرين للحصول على لقاح كورونا، من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاحات.

وقالت الوزارة بحسب منشور حصل عليه الخليج 365، إنه يتم فتح الموقع الإلكتروني، واختيار متابعة حالة طلب اللقاح، ثم إدخال رقم الطلب وإدخال آخر 4 ارقام للرقم القومي، ثم اختيار تحويل للسفر.

وشددت الوزارة على اتباع الخطوات من 5 إلى 10، والتي يذكر فيها سبب السفر، جهة السفر، تاريخ السفر المتوقع، المحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها، وكذلك المركز، ثم الضغط على تأكيد.

وعقب ذلك، ينتظر المواطن رسالة توجه بالموعد والمركز المخصص للتطعيم.