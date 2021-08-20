شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 4 عقارات مجاورة للمنزل المنهار بدمنهور وارتفاع عدد الضحايا إلى 5.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهات التنفيذية بمحافظة البحيرة إخلاء 4 عقارات مجاورة للمنزل المنهار بمدينة دمنهور، وذلك بعد تأثر هذه الأبنية بالواقعة وتصدع بعضها.

ومنذ قليل، ارتفع عدد ضحايا انهيار العقار المكون من 5 طوابق بمدينة دمنهور إلى 5 أشخاص بعد قيام قوات الحماية المدنية بانتشال جثة سيدة من تحت ركام المنزل المنهار، فيما تكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض ورفع آثار الحادث.

فيما قامت لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بتفقد العقارات المحاورة للمنزل المنهار، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة فى هذا الشأن.

عدسة ”الخليج 365”، رصدت فى بث مباشر التطورات الجديدة فى واقعة انهيار العقار المكون من 5طوابق بمدينة دمنهور بالبحيرة.



المتضررين من انهيار عقادر دمنهور



اثار عقار دمنهور المنهار



عقار دمنهور المنهار



اثار عقار دمنهور المنهار



المتضررين من انهيار عقادر دمنهور



حطا عقار دمنهور المنهار