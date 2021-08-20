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القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد -  ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالى بإجمالى 30 جامعة، تزامنا مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، وقرب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق المقرر لها يوم السبت.

 

كما ينشر فى الإنفوجراف التالى، أسماء الجامعات التى تم إنشاؤها بقوانين خاصة، والجامعات باتفاقيات دولية، والجامعات باتفاقيات إطارية:- 

 

القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة
القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

قائمة الجامعات
قائمة الجامعات الخاصة والأهلية

 

قائمة الجامعات المعتمدة
قائمة الجامعات المعتمدة

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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