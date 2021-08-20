شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالى بإجمالى 30 جامعة، تزامنا مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، وقرب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق المقرر لها يوم السبت.

كما ينشر فى الإنفوجراف التالى، أسماء الجامعات التى تم إنشاؤها بقوانين خاصة، والجامعات باتفاقيات دولية، والجامعات باتفاقيات إطارية:-