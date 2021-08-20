شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب الصحة تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمنوفية والعدد يصل لـ5 آلاف.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بث مباشر داخل إحدى مراكز تلقى لقاح كورونا للمسافرين للخارج بمحافظة المنوفية، والبالغ عددهم 5 مراكز بمراكز منوف، الباجور، شبين الكوم، السادات، أشمون.

ويقول الدكتور محمد المغربى مدير المركز الصحى لتلقى لقاح كورونا للمسافرين للخارج بمحافظة المنوفية، إن المواطن يقوم بتسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة لمتلقى لقاح كورونا للمسافرين للخارج، وعقب ذلك تصله رسالة خلال 72 ساعة تأكيد للحصول على المصل والتوجه إلى مراكز اللقاح لتلقى التطعيم واستخراج الشهادة الممكنة.

ويؤكد مدير المركز الصحى لتلقى لقاح كورونا للمسافرين للخارج بمحافظة المنوفية، أن العدد وصل إلى 5 آلاف على مستوى المحافظة حتى الآن.

وكان الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، قد قام بافتتاح إشارة البدء لتطعيم المسافرين للخارج لتقديم الخدمة لهم وتسهيل إجراءات السفر عليهم وتطعيمهم واستخراج شهادات QR والمعتمدة والمميزة بالعلامة المائية سواء جرعة واحدة أو جرعتين، بناء علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأكد وكيل الوزارة أنه هناك خمس أماكن للقاح وهم (مكتب صحة ثان شبين الكوم - مكتب صحة الباجور - مركز صحي تاني منوف - المركز الصحي باشمون - المركز الصحي بالسادات ).

كما قام وكيل الوزارة بتفقد كفاءة الثلاجات المخصصة للأمصال و تواجد الفرق الطبية المشاركة وأكد سيادته أن مراكز اللقاح مستمرة فى أيام العطلات الرسمية والإجازات والفرق الطبية تعمل بالتناوب وذلك لتسهيل الإجراءات وتقديم المشورة وكافة الإستفسارات للمسافرين ولكافة المواطنين والتأكيد على وجود مكان لإستقبال للمسافرين، وذلك لسهولة تلقي الخدمة وعدم الزحام والمكتب علي أتم الاستعداد والتجهيزات وفي انتظار متلقي الخدمة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية أنه سيتم التنبية علي المسافرين الذين لم يسبق لهم التطعيم أن يقوموا بالتسجيل علي الموقع الخاص بهم قبل إدخال بياناتهم ويتم التطعيم علي الفور واستخراج شهادة QR المميزة بالعلامة المائية ويتم التواصل عن طريق الخط الساخن 15335لتسهيل الحجز للتطعيم أو من خلال الرابط الخاص بهم.