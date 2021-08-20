شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021 .. تعرف على أسعار ومصروفات الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
أسعار ومصروفات الجامعة الألمانية بالقاهرة 2021
كلية الهندسة فئة A 143500
كلية الهندسة فئة B 169500
كلية الهندسة فئة C 193900
كلية تكنولوجيا الإدارة فئة A 143500
كلية تكنولوجيا الإدارة فئة B 169500
كلية تكنولوجيا الإدارة فئة C 193900
كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية فئة A136000
كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية فئة B 160400
كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية فئة C 183500
كلية العلوم التطبيقية والفنون 154000
كلية الحقوق والدراسات القانونية فئة a 110000
كلية الحقوق والدراسات القانونية فئة b 129800
كلية الحقوق والدراسات القانونية فئة c 148500
ويسدد الطالب وديعة بقيمة 5000 جنيه مصري أو 420 يورو كتأمين لاستخدام المختبرات قابلة للاسترداد نهاية الدراسات الأكاديمية بعد خصم الأضرار
غير قابل للاسترداد رسوم بقيمة 550 يتم دفعها وقت تقديم الطلبات
أسعار ومصروفات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
كلية الطب البشرى 120000 + التدريب سنويا 6000 جنيها
كلية الصيدلة pharm d 80000 + 3000 معامل مرة واحدة
كلية العلاج الطبيعى 60000+ خدمات معامل تسدد مرة واحدة 4000 جنيها
كلية طب الفم والأسنان 90000+ 4000 خدمات معامل تسدد مرة واحدة
كلية التمريض 30000 + خدمات معامل تسدد لمرة واحدة 1000 + تدريب سنويا 1000
كلية الصيدلة الإكلينكية 85000+ 3000 معامل تسدد لمرة واحدة
كلية الإعلام 42000
كلية الهندسة 46000+ 2500 تدريب سنويا
كلية الإدارة 42000
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 36000
أسعار ومصروفات الدراسة بجامعة حورس
كلية طب بشرى 180000
كلية طب الأسنان 150000
كلية الصيدلة كلينكال 108752
كلية الصيدلة فارم ادى 101250
كلية العلاج الطبيعى 93750
كلية الهندسة 65259
كلية إدارة الأعمال انجليزى 37500 وعربى 18750.
أسعار ومصروفات الجامعة البريطانية فى مصر
كلية طب الأسنان 185000
كلية الهندسة 136000
كلية الصيدلة الإكلينيكية 12000
كلية الصيدلة تصنيه الأدوية 11000
كلية هندسة الطاقة والبيئة 108000
كلية الاتصال والإعلام 12000
كلية حاسبات ونظام معلومات 99000
كلية الآداب والعلوم الإنسانية انجليزى 86400 علم نفس 86400 صيني 86100
كلية إدارة أعمال 120000
كلية الاقتصاديات 12000
كلية العلوم السياسية 12000
كلية الفنون والتصميم 126000
كلية التمريض 40000
كلية الحقوق 86400
أسعار ومصروفات جامعة بدر بالقاهرة
كلية الطب البشرى 210000
كلية التمريض 40000
كلية طب الفم والأسنان 145000
كلية الهندسة والتكنولوجيا 70000
كلية الصيدلة الإكلينيكية 98000 وتصنيع الأدوية 92000
كلية الفنون التطبيقية 65000
كلية الحقوق 65000
كلية العلاج الطبيعى 85000
كلية الطب البيطرى 90000
كلية التكنولوجيا الحيوية 65000
كلية العلوم الصحية والتطبيقية 65000
كلية العلوم السينمائية والمسرحية 80000
كلية العلوم السياسية 65000
كلية الأعمال والاقتصاد 60000
كلية اللغات والترجمة 55000
كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 70000 الإعلام و 60000 علم النفس و 5000 باقى الأقسام.