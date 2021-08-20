شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021 .. تعرف على أسعار ومصروفات الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل " الخليج 365 " تقديم خدماته فى ظل انطلاق موسم تنسيق القبول بالجامعات 2021 وبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن اسعار ومصروفات الجامعات الخاصة والقبول بها، وفيما يلى ننشر قائمة بأسعار الكليات فى الجامعات الخاصة:

أسعار ومصروفات الجامعة الألمانية بالقاهرة 2021

كلية الهندسة فئة A 143500

كلية الهندسة فئة B 169500

كلية الهندسة فئة C 193900

كلية تكنولوجيا الإدارة فئة A 143500

كلية تكنولوجيا الإدارة فئة B 169500

كلية تكنولوجيا الإدارة فئة C 193900

كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية فئة A136000

كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية فئة B 160400

كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية فئة C 183500

كلية العلوم التطبيقية والفنون 154000

كلية الحقوق والدراسات القانونية فئة a 110000

كلية الحقوق والدراسات القانونية فئة b 129800

كلية الحقوق والدراسات القانونية فئة c 148500

ويسدد الطالب وديعة بقيمة 5000 جنيه مصري أو 420 يورو كتأمين لاستخدام المختبرات قابلة للاسترداد نهاية الدراسات الأكاديمية بعد خصم الأضرار

غير قابل للاسترداد رسوم بقيمة 550 يتم دفعها وقت تقديم الطلبات

أسعار ومصروفات الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

كلية الطب البشرى 120000 + التدريب سنويا 6000 جنيها

كلية الصيدلة pharm d 80000 + 3000 معامل مرة واحدة

كلية العلاج الطبيعى 60000+ خدمات معامل تسدد مرة واحدة 4000 جنيها

كلية طب الفم والأسنان 90000+ 4000 خدمات معامل تسدد مرة واحدة

كلية التمريض 30000 + خدمات معامل تسدد لمرة واحدة 1000 + تدريب سنويا 1000

كلية الصيدلة الإكلينكية 85000+ 3000 معامل تسدد لمرة واحدة

كلية الإعلام 42000

كلية الهندسة 46000+ 2500 تدريب سنويا

كلية الإدارة 42000

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 36000

أسعار ومصروفات الدراسة بجامعة حورس

كلية طب بشرى 180000

كلية طب الأسنان 150000

كلية الصيدلة كلينكال 108752

كلية الصيدلة فارم ادى 101250

كلية العلاج الطبيعى 93750

كلية الهندسة 65259

كلية إدارة الأعمال انجليزى 37500 وعربى 18750.

أسعار ومصروفات الجامعة البريطانية فى مصر

كلية طب الأسنان 185000

كلية الهندسة 136000

كلية الصيدلة الإكلينيكية 12000

كلية الصيدلة تصنيه الأدوية 11000

كلية هندسة الطاقة والبيئة 108000

كلية الاتصال والإعلام 12000

كلية حاسبات ونظام معلومات 99000

كلية الآداب والعلوم الإنسانية انجليزى 86400 علم نفس 86400 صيني 86100

كلية إدارة أعمال 120000

كلية الاقتصاديات 12000

كلية العلوم السياسية 12000

كلية الفنون والتصميم 126000

كلية التمريض 40000

كلية الحقوق 86400

أسعار ومصروفات جامعة بدر بالقاهرة

كلية الطب البشرى 210000

كلية التمريض 40000

كلية طب الفم والأسنان 145000

كلية الهندسة والتكنولوجيا 70000

كلية الصيدلة الإكلينيكية 98000 وتصنيع الأدوية 92000

كلية الفنون التطبيقية 65000

كلية الحقوق 65000

كلية العلاج الطبيعى 85000

كلية الطب البيطرى 90000

كلية التكنولوجيا الحيوية 65000

كلية العلوم الصحية والتطبيقية 65000

كلية العلوم السينمائية والمسرحية 80000

كلية العلوم السياسية 65000

كلية الأعمال والاقتصاد 60000

كلية اللغات والترجمة 55000

كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 70000 الإعلام و 60000 علم النفس و 5000 باقى الأقسام.