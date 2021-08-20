شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بموسكو: 60رحلة أسبوعيا من روسيا للغردقة وشرم اعتبارا من 27أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير المصر لدى موسكو، إيهاب نصر، أنه سيتم إطلاق 60 رحلة جوية إجمالية من روسيا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ المصريتين بواقع 30 رحلة لكل منها، اعتباراً من 27 أغسطس الجاري.

وقال السفير المصري، خلال مؤتمر صحفي في مبنى وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، اليوم الجمعة: "نحن في مصر نرحب ترحيبا حاراً بعودة السياح الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ، وهذا مهم جدا للمقيمين ومنظمي الأعمال وللجميع وللتجارة". وأضاف: "نحن نستعد للمرحلة التالية، فاعتبارًا من 27 أغسطس الجاري ستكون هناك 30 رحلة من موسكو إلى شرم الشيخ و30 رحلة أخرى إلى الغردقة". وأشار السفير إيهاب نصر إلى أن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين سيدفع إلى تطوير العلاقات بين القاهرة وموسكو، مؤكدا أنه مهم لاقتصاد البلدين لأن السياحة تخلق فرص عمل جديدة، موضحا أن حركة الطيران بين البلدين ستكون يومية.

يذكرأن، قالت مصر للطيران فى بيان لها يوم 10 أغسطس الجارى إن مطار شرم الشيخ استقبل اليوم أولى رحلات شركةُ مصر للطيران إلى شرم الشيخ والقادمة من موسكو.

وأضاف البيان أنه استكمالا لخطة تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران عقب قرار استئناف الحركة الجوية المباشرة بين المطارات الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة.

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة مصرللطيران بطراز الإيرباص 330/300 القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها 297 سائحا.

كان فى استقبال الطائرة اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ ولفيف من قيادات المطار وهيئة تنشيط السياحة، ولكونه أول خط مباشر بمصرللطيران من موسكو إلى شرم الشيخ تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه في استقبال الرحلات والطائرات الجديدة في جميع مطارات العالم.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب وتقديم الورود والشوكولاته وبعض الهدايا التذكارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات ال Pcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا مع الركاب .

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن تسير مصرللطيران خط منتظم بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ ايام الثلاثاء والخميس والسبت بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد والطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الاعمال وشاشات شخصية بدرجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة .