شكرا لقرائتكم خبر عن "إيفرجيفن" تصل السويس خلال رحلة عبورها المجرى الملاحى للقناة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن" إلى محافظة السويس، خلال رحلة عودتها من ميناء روتردام فى هولندا، عبر المجرى الملاحى لقناة السويس، بعد 23 يومًا من مغادرة القناة، وانتهاء أزمتها الشهيرة، حيث بدأت السفينة رحلتها في المجرى الملاحى لقناة السويس صباح اليوم.

وتعبر السفينة "إيفرجيفن"، قناة السويس، اليوم الجمعة، ضمن قافلة الشمال، فى طريقها إلى الصين، بغرض إجراء الصيانة، حيث تعبر السفينة بدون حمولات "فارغة"، بعد أن أنهت تفريغ حمولاتها فى ميناء روتردام بهولندا.

الربان هشام الإمام والريان رؤوف ذكي، كبار مرشدي هيئة قناة السويس مع ربان السفينة إيفرجيفن

واختارت هيئة قناة السويس، اثنين من أفضل كبار مرشديها، لإرشاد السفينة البنمية خلال رحلتها البحرية بقناة السويس والتي قد تستغرق نحو 11 ساعة، وهو الربان هشام الإمام، والريان رؤوف ذكي، حيث استلزم عبور السفينة بأمان اتخاذ تدابير وإجراءات غير معتادة، بالإضافة إلى تعيين كبار مرشدي الهيئة للتوجيه والإرشاد وتخصيص قاطرتين مصاحبتين، واحدة أمامية والأخرى في الخلف لتوجيه السفينة إلى جانب التوجيه الراداري بالتنسيق مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة على امتداد القناة.

وكانت السفينة عبرت المجرى الملاحي، يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت في 4 أغسطس الجاري، إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.

وكانت قد استبدلت الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي لمدة 6 أيام، قبطانها الذي كان يقودها وقع حادث الجنوح، بقبطان آخر ليستكمل رحلتها التي انطلقت يوم 6 يوليو من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية "مكان التحفظ عليها قبل توقيع عقود التسوية"، إلى ميناء روتردام بهولندا.

وتعد "إيفرجيفن" من أكبر الناقلات حول العالم، وظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، في مارس الماضي لمدة 6 أيام.

وكانت الناقلة مستأجرة من جانب شركة "إيفرجيفن"، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام.

وغادرت السفينة المجرى الملاحي، عقب توقيع عقود التسوية النهائية بين هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة الجانحة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسفير اليابان، وعدد من القيادات.