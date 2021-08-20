شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 62 سفينة اليوم قناة السويس و"إيفرجيفن" تمر بأمان ضمن قافلة الشمال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الجمعة، عبور 62 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 26 سفينة بحمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن، فيما عبرت 36 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن.

كما شهدت قناة السويس، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.

واتخذت هيئة قناة السويس كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد 1، ومساعد 2 لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.

وعبرت السفينة "إيفرجيفن" مجددًا في رحلتها رقم 22 عبر قناة السويس، وهو ما يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التي تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

السفينة إيفرجيفن خلال عبورها قناة السويس

السفينة إيفرجيفن تعبرها قناة السويس

السفينة إيفرجيفن خلال عبورها قناة السويس

السفينة إيفرجيفن خلال وصولها إلى الإسماعيلية

سفينة الحاويات EVER GIVEN فى بحيرات المرة بالإسماعيلية

سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN خلال عبورها من القنطرة غرب