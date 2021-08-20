شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الأفريقية تشرف على تنظيم وتأمين حفل محمد رمضان بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، التي يستعد عدد كبير من الجماهير لحضورها.

وانتشر رجال المجموعة الأفريقية بمحيط الحفل لتأمين القائمين على العروض، فضلًا عن تأمين الحضور، بهدف خلق أجواء آمنة للمواطنين.

ويحيى النجم محمد رمضان حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، اليوم، والذى يحمل عنوان "أقوى حفلة فى الساحل"، والتى تنظمه شركة تذكرتى، ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغانى التى يعشقها الجمهور له، كما يحضر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل.

وطرح النجم محمد رمضان مؤخرا، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ثابت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية رواجا واسعا بعد أن حقق 17 مليون مشاهدة فى خلال شهر، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب.



تأمين حفل محمد رمضان بالساحل الشمالى