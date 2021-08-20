شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.6 جنيه.
الباذنجان العروس 6.6 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 16 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيها.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر 14 جنيها.
عنب بناتى 13 جنيها.
الباميا الخضراء 12.5 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
تفاح بلدى 15 جنيها.