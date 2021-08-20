شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: حكومة إثيوبيا تمنع وصول الإغاثة إلى إقليم تيجراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الولايات المتحدة الأمريكة قالت إن الحكومة الإثيوبية تمنع وصول الإغاثة إلى إقليم تيجراى.

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام المنظمة الأمم المتحدة عن قلقه من الوضع في إثيوبيا، خاصة بعد الانتهاكات ضد إقليم تيجراى، وقال الأمين العام امنظمة الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء المعاناة في إقليم تيجراي في إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة فى الإقليم.