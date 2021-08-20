شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، وقرب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق المقرر لها يوم السبت المقبل ، " الخليج 365" القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالى بإجمالى 30 جامعة، وكذلك الجامعات التى تم إنشاؤها بقوانين خاصة، والجامعات باتفاقيات دولية، والجامعات باتفاقيات إطارية:-

جامعة 6 أكتوبر. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. جامعة مصر الدولية. الجامعة الألمانية بالقاهرة. جامعة الأهرام الكندية. الجامعة البريطانية فى مصر. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات, جامعة سيناء. جامعة فاروس بالإسكندرية. جامعة النهضة ببنى سويف. جامعة المستقبل. الجامعة المصرية الروسية. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة. جامعة هليوبوليس. جامعة الجيزة الجديدة. جامعة دراية بالمنيا. جامعة بدر. جامعة حورس. جامعة المصرية الصينية. جامعة ميريت. جامعة سفنكس. جامعة السلام. جامعة الملك سلمان الدولية. جامعة العلمين الدولية. جامعة الجلالة. جامعة المنصورة الجديدة الأهلية. جامعة النيل الأهلية. الجامعة الفرنسية فى مصر. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

ثالثًا: جامعات بقوانين خاصة:العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.





رابعًا: جامعات باتفاقيات دولية:الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

جامعة اسلسكا.

جامعة برلين الألمانية بالجونة.

جامعة سنجور.

خامسًا: جامعات باتفاقيات إطارية:الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الجامعة العربية المفتوحة.