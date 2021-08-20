شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، وقرب انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق المقرر لها يوم السبت المقبل ، " الخليج 365" القائمة الكاملة للجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالى بإجمالى 30 جامعة، وكذلك الجامعات التى تم إنشاؤها بقوانين خاصة، والجامعات باتفاقيات دولية، والجامعات باتفاقيات إطارية:-
- جامعة 6 أكتوبر.
- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
- جامعة مصر الدولية.
- الجامعة الألمانية بالقاهرة.
- جامعة الأهرام الكندية.
- الجامعة البريطانية فى مصر.
- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات,
- جامعة سيناء.
- جامعة فاروس بالإسكندرية.
- جامعة النهضة ببنى سويف.
- جامعة المستقبل.
- الجامعة المصرية الروسية.
- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
- جامعة هليوبوليس.
- جامعة الجيزة الجديدة.
- جامعة دراية بالمنيا.
- جامعة بدر.
- جامعة حورس.
- جامعة المصرية الصينية.
- جامعة ميريت.
- جامعة سفنكس.
- جامعة السلام.
- جامعة الملك سلمان الدولية.
- جامعة العلمين الدولية.
- جامعة الجلالة.
- جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.
- جامعة النيل الأهلية.
- الجامعة الفرنسية فى مصر.
- الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
ثالثًا: جامعات بقوانين خاصة:العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
رابعًا: جامعات باتفاقيات دولية:الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).
جامعة اسلسكا.
جامعة برلين الألمانية بالجونة.
جامعة سنجور.خامسًا: جامعات باتفاقيات إطارية:الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
الجامعة العربية المفتوحة.