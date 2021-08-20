شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات تنسيق الجامعات 2021.. القبول بكليات طب الأسنان 92% إلى 91% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المؤشرات الأولية للقبول بكليات طب الاسنان عن انخفاض كبير فى الحد الأدنى مقارنة بالعام الماضى وذلك نظرا لانخفاض مجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، نجد أنه من المتوقع أيضا انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان ، لتقبل الحاصلين على 92 % إلى 91%.

يأتى ذلك وفقا لما كشفه المجمع التكرارى من تراجع فى شريحة الطلاب الحاصلين على هذا المجموع وبما يتناسب مع الاعداد المقرر قبولها بكليات القطاع الطبى ، خاصة وأن وزارة التعليم العالى أعلنت أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 362.5 درجة فأكثر بالنسبة للشعبة العلمية أى بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954،

وتنطلق المرحلة الأولى للتنسيق للقبول بالجامعات الحكومية يوم السبت المقبل، وتستمر المرحلة الأولى للتنسيق حتى يوم 25 أغسطس، على أن يكون يوم 28 أغسطس موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

وأعلنت وزارة التعليم العالى مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني وتتمثل فى:

- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أى أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.