شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة للتقديم بكلية الشرطة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل أكاديمية الشرطة طلبات الراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية لعام 2021 حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويسمح لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والأزهرية لهذا العام، التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال موقع الداخلية عبر الانترنت، حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، ومتابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

وينوه على الطلاب الراغبين في التقديم لكلية الشرطة، قبل التوجه لها، تجهيز بعض الأوراق الهامة التي يحتاجها أثناء التقديم.

وتتلخص الأوراق المطلوبة في:

ـ 4 صور مقاس 4*6

ـ شهادة الميلاد

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمدة من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل

ويسمح للطلاب بالاستمرار في إجراءات التقديم واختبارات "القدرات، والمقاس، والقوم" فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على 65%.