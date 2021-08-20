شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بسبب أعمال تطوير شبكة الطرق بمصر الجديدة لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تحويلات مرورية لحركة السيارات بسبب استكمال تنفيذ أعمال تطوير شبكة الطرق بمنطقة مصر الجديدة لمدة أسبوع، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة مدخل طريق النصر من محور الثورة (الموازى لكوبرى المشير أبو غزالة) إتجاه كوبرى كمال الجنزورى ، وكذلك توسعة منزل كوبرى المشير أبو غزالة للقادم من محور المليون شجرة (مساكن الشيراتون) إتجاه طريق السويس، الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لتلك المواقع إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 20/8/2021 ولمدة أسبوع.

وسيتم إجراء أعمال التحويلات المرورية على النحو التالى:-

-القادم من محور الثورة تجاه طريق النصر : استخدام مطالع ومنازل كوبرى المشير أبوغزالة تجاه طريق النصر

-القادم من المليون شجرة تجاه طريق السويس: استكمال السير إلى محور النصر فالدوران والعودة من أسفل كوبرى كمال الجنزورى فمسطح كوبرى المشير أبو غزالة تجاه طريق السويس .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.