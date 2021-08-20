شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مأساوية.. طفل أفغانى يبكى لحظة تسليمه لأمريكى أعلى جدار شائك بمطار كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، صورة مأساوية تعبر عن الأوضاع الحالية في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان السريع على السلطة في البلاد، والتي تظهر طفل رضيع يبكي بشدة خلال تسليم أهله له لجندي أمريكي فوق جدار من الأسلاك الشائكة المحيط بمطار كابول لإجلائه من أفغانستان، موضحة أن الصورة منقولة عن وكالة "رويترز" للأنباء.



الطفل خلال تسليمه

ويأتي هذا المشهد في ظل عمليات الإجلاء التي تهيمن على مطار كابول منذ أيام محاولين الفرار من أفغانستان، إذ تغلبت طالبان على الجيش الأفغاني بعد بدء القوات الأمريكية بالانسحاب من البلاد، ويهرب الناس من العاصمة الأفغانية بسبب ما ينتظرهم من مصير غامض، فكان من المتعارف عليه عن حكم طالبان السابق، شيوع وقوع عمليات جلد وحشية وبتر أطراف وإعدامات علنية، لذا يخشى الكثير من الناس عودة هذه الأوضاع مع سيطرة طالبان على سدة الحكم.

يأتى هذا فيما كان ضابط مسئول في الجيش البريطاني بكابول، يقول إن بعض الأمهات اليائسات لجأن إلى رمي الجنود البريطانيين بأطفالهم من فوق السياج الشائك، في حين أكد وزير الدفاع البريطانى، أن المملكة المتحدة لا تقوم بإجلاء القصّر دون مرافقين، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

من ناحية أخرى، تصارع الولايات المتحدة لإسراع وتيرة إجلاء الأمريكيين والأفغان من مطار العاصمة الأفغانية كابول، وتعيقها عدة عوائق تتراوح من نقاط التفتيش المسلحة التى تقيمها طالبان إلى المشكلات المتعلقة بأوراق العمل. ومع اقتراب الموعد النهائى المحدد فى 31 أغسطس، فإن عشرات الآلاف لا يزالوا فى انتظار إخراجهم من أفغانستان، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.