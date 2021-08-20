شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: التابلت هدية لطلاب الثانوية العامة لاستخدامه فى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: يحتفظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت الحكومي لاستخدامه في التعلم في المرحلة الجامعية كهدية من الدولة المصرية ولا صحة لأى إشاعات تخالف هذا التوضيح. واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم نتيجة الثانوية العامة، 2021، واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مقارنة لنسب النجاح العامة لهذا العام لأول دفعة استخدمت التابلت عام 2016/ 2017 والتي بلغت 72% ، بينما عام 2017/2018 بلغت 74%، وفي عام 2018/2019 بلغت 78%، وفي عام 2019/2020 بلغت 81%، وهذا العام 2020/2021 بلغت نسبة النجاح 74%. أما بالنسبة لإحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أنه نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط لحجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين 2

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما قام ما يزيد على 4300 عميل بسداد مقدمات الحجز.

قالت "عبد الحميد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر المقبل.

أضافت أن هناك إقبالا من المواطنين على سحب الكراسات والحجز، فتفصيلا، تم حتى الآن سحب35211 كراسة شروط لحجز الوحدات الجاهزة للتسليم، دفع منهم مقدمات الحجز 3100 عميل، بينما تم سحب 12131 كراسة شروط للوحدات التى سيتم تسليمها بعد 3 سنوات، وسدد منهم المقدمات 1210، مشيرة إلى أنه يتم طرح هذه الوحدات فى ضوء المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، والتى طرحها البنك المركزي المصري، بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.

طالب مصرى يحصل على المركز الأول فى اختبارات الثانوية الدولية بالإمارات

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالطالب المصرى جورج موسى، الطالب بمدرسة جيمس ولينجتون إنترناشيونال فى دولة الإمارات، لتهنئته على حصوله على المركز الأول فى نتائج اختبارات الثانوية الدولية (IGCSE) على مستوى دولة الإمارات، ذلك فى إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج".

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال الاتصال، عن فخرها بما حققه من نجاح مهم، وعن سعادتها بالتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات لرفعة شأن وطنهم الأم مصر، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقية بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معانى الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

كما عبر الطالب جورج موسى عن فرحته باتصال وزيرة الهجرة وقال: "أنا فخور بمصريتى وبوطنى الذى أحرص طيلة الوقت أن أكون على تواصل معه"، وأكد إهدائه هذا النجاح إلى بلده مصر، موضحا أنه سيكمل طريقه ويلتحق بالبكالوريا الدولية ليحقق حلمه الأكبر فى أن يلتحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العالمية فى بوسطن الأمريكية بتخصص هندسة الطيران.

مصر تنجح فى تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.. إنفوجراف

وضعت الدولة المصرية آليات مدروسة وخطط منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ساهم بدوره في تفادي التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الأسواق، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود أجهزة الدولة ووزاراتها المعنية في الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار ومنع محاولات احتكار السلع أو حجبها، فضلاً عن التعامل الفوري والسريع مع شكاوى المواطنين.

وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في تأمين مخزون السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، برغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار التقرير إلى نجاح مصر في تأمين تعاقدات السلع الاستراتيجية خلال الأزمة، مستعرضاً تعاقدات أهم السلع في الفترة من مارس 2020 حتى يوليو 2021، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 52.5 مليار جنيه، حيث تم التعاقد على استيراد 7.2 مليون طن قمح بتكلفة 30 مليار جنيه.

كما تم التعاقد على 577 ألف طن زيت خام مستورد بتكلفة 10.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعاقد على 417 ألف طن زيت خام محلي بتكلفة 5.9 مليار جنيه، وكذلك التعاقد على 365.5 ألف طن أرز محلي بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

السفينة "إيفرجيفن" تعبُر قناة السويس فى اتجاهها إلى محافظة السويس

عبرت سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، المجري الملاحي لقناة السويس بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، وفي طريقها إلى محافظة السويس، مروراً بالإسماعيلية، ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط حتى البحر الأحمر، فى رحلة عودتها.

وأكد مصدر ملاحي، أن السفينة تعبر الآن مجرى قناة السويس الملاحي، بعد تحركها منذ حوالي 3 ساعات، من غاطس مياه البحر الأبيض المتوسط الذي وصلت إليه مساء أمس الخميس.

وكانت السفينة عبرت المجرى الملاحى يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت بتفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت في 4 أغسطس الجاري، إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.

تسليم أول "ميكروباص أخضر" فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

أعلنت وزارة المالية، تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجارى وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل 300 سيارة ميكروباص شهريًا، إضافة إلى 4 آلاف و127 سيارة ملاكى وتاكسى أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 92.8 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تحظى بإقبال المواطنين للاستفادة مما تتيحه من مزايا تحفيزية تتمثل فى الحافز الأخضر، وتقديم سيارات متطورة، وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.

وأضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية انتهت من إجراء المزايدة العلنية، ليتم رفع السيارات القديمة من ساحات التخريد بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر، للتعامل معها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، من خلال إعادة تدوير مكوناتها كمواد خام تدخل فى صناعات متعددة مثل التى تعتمد على «الحديد» و«المطاط» و«البلاستيك» و«الفايبر»، وغيرها، على النحو الذى يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة، وأنشطة صناعية جديدة فى مجال إعادة تدوير مكونات المركبات المتقادمة، إضافة إلى تقليل تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة الصادرة من السيارات المتهالكة.