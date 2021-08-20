شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية يفتتحان مسجد بقرية العراقى فى الشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، ومحافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، مسجد بقرية العراقى، التابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية.

وقال منصور عليوة، مدير مدرسة العراقى الابتدائية، أحد أهالى القرية، أن المسجد المشيد مقام على مساحه 195 متر مربع ويتكون من ثلاث طوابق ، وتم بناءه بالجهود الذاتية على نفقة أحد أهالى القرية، والمبنى مصمم على أن يكون الدور الاول منافع والأول علوى المسجد والثالث مجمع عيادات طبية.

من ناحية أخرى، قال ممدوح رشاد، مسئول بإدارة أوقاف جنوب أبو حماد، لــ" الخليج 365"، أن لحوم الأضاحى بلغت 200 كيلو تم توزيعهم منذ ثلاث أيام على المستحقين بالقرية وتم عمل كشوف وتسليمها للمديرية بمعرفة الشيخ محمد علوان مدير الإدارة .



وزير الاوقاف لدى وصوله لافتتاح المسجد



حضور الاهالى خلال افتتاح المسجد بالقرية (2)



حضور الاهالى خلال افتتاح المسجد بالقرية (3)



حضور الاهالى خلال افتتاح المسجد بالقرية (1)



قيادات الاوقاف