شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال مصريين بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة فى القنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، فى الحصول على المستحقات المالية لـ 4 عمال مصريين يعملون فى مجال التشييد والبناء، حيث بلغ إجمالى المستحقات 8 ألاف و200 يورو، أى ما يعادل و160 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وقال عزت عمران والدكتور محمود حمزاوى الملحقين العماليين، رئيساً مكتب التمثيل العمالى بميلانو، فى تقريرهم لوزارة القوى العاملة،: إن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العمال الأربعة وهم : "مختار.ف"، و"سمير. م .ع"، و"سعيد.ع" و"أنور.ع" بعد تسوية الخلاف مع صاحب العمل الذى نشا منذ 2019، حيث يعملوا فى مجال التشييد والبناء وتم حدوث الخلاف عند تقفيل الحسابات وتسليم الأعمال المنفذه، وكانت قيمة مستحقات العمال حوالى 8200 يورو أى ما يعادل 160000 جنيه مصرى وتم تحرير ايصالات أمانه متبادله من الطرفين.

وتم تدخل المكتب العمالى منذ ذلك التاريخ، وتم حل الخلاف بعد ما يقرب من 3 سنوات واستلم العمال حقوقهم، فضلا عن تحرير محضر بذلك وقام المكتب العمالى باسترجاع وإيصالات الأمانة المتبادلة، وتم التأكيد على الكل أن مكبت التمثيل العمالية التابع لوزتارة القوى العاملة فى خدمة الجميع.