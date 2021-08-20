أول تعليق من توفيق عكاشة بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

علق الدكتور توفيق عكاشة على نقله للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية، أثناء قضاء إجازته بالساحل الشمالي.

وقال عكاشة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل ".

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من أصدقاء ومتابعي الإعلامي توفيق عكاشة، ودعا له الكثير بالشفاء العاجل، فيما طالب البعض بزيارته للاطمئنان عليه.

وتعرض الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، لأزمة صحية مفاجئة خلال قضائه إجازته الصيفية في الساحل الشمالي.

وتم نقل عكاشة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية بمستشفى العلمين لبيان سبب أزمته الصحية.

وحرصت الإعلامية حياة الدرديري على التواجد بالمستشفى إلى جوار زوجها للاطمئنان على حالته الصحية فضلا عن ابنه إبراهيم عكاشة.

ومنذ أيام، أعلن "عكاشة" أنه مريض، و قال في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تونس تتحرر من الاحتلال الإخواني كما ذكرت لكم على قناة الحياة منذ فوز قيس سعيد وكفى علشان مريض جداً تابعوا الحرية من إخوان الشيطان فى تونس".