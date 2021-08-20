عملات أثرية ومخدرات.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (2) قضية تهريب (قطع غيار معدات مستعملة)، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الآثرية تم ضبط قضية تهريب (عملات أثرية).

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية (أقراص دوائية مخدرة متنوعة)، وفي مجال الأمن العام تم ضبط (42) قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير(1425 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 243 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.