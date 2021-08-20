"فصل المقطورة وتفريغ الحمولة".. سقوط عصابة السطو المسلح بالطريق الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن في الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (سائق وتباع - مقيمان بالغربية) بأنهما حال توقفهما بالسيارة قيادة الأول (نقل بمقطورة مُحملة بالزلط) أعلى الطريق الإقليمى بدائرة القسم لانفجار الإطار الخلفي للمقطورة، فوجئا بثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي "لم يحددا رقمها" وهددوهما بسلاح ناري وأسلحة بيضاء واستولوا على (مبلغ مالي - هاتفان محمول) ثم قاموا بفصل المقطورة وتفريغ حمولة السيارة النقل بالطريق ولاذوا هاربين بالسيارتين (النقل- الملاكي).

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق بين قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 4 أشخاص- مقيمين بالمنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع أمن المنوفية وضبطهم وبحوزتهم (فرد محلي - عدد من الطلقات لذات العيار - 2 قطعة سلاح أبيض - السيارة المستخدمة في الواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الهاتفين المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام، وإنفاقهم المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبيع السيارة المستولى عليها في المنيا.

بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا أمكن ضبط الأخير والسيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بتحصله على السيارة نظير مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.