قيمتها نصف مليون جنيه.. ضبط 100 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها في الإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالإسكندرية) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم ، وعُثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش–مبلغ مالي – هاتفان محمول) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700٫000– سبعمائة ألف جنيه تقريبا).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.