"بلطجة مُوثقة بالفيديو".. ضبط المتهمين باقتحام مسكن بالأسلحة البيضاء في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالقليوبية بالتعدي على آخر وضبط مرتكبي الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بالسب والضرب داخل إحدى المساكن حاملين أسلحة بيضاء.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد المجني عليه وتبين أنه ( سائق توك توك – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وباستدعائه قرر قيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالحضور لمسكنه والتعدي عليه بالسب والضرب وقيام أحدهم بتصوير الواقعة؛ وذلك لخلافات سابقة بينهم، وأنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة لوجود علاقة صداقة بينهم وأنه تم الصلح والتراضي فيما بينهم عقب واقعة التصوير.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبإرشادهم تم ضبط عدد 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنه تم الصلح والتراضي فيما بينهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.