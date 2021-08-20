شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة للتقديم بكلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوه على الطلاب الراغبين في التقديم لكلية الشرطة، قبل التوجه لها، تجهيز بعض الأوراق الهامة التي يحتاجها أثناء التقديم.

وتتخلص الأوراق المطلوبة في:

ـ 4 صور مقاس 4 X 6

ـ شهادة الميلاد

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمدة من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل

وتستقبل أكاديمية الشرطة طلبات الراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية لعام 2021 حتى 6 سبتمبر المقبل، ويسمح لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والأزهرية لهذا العام، التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال موقع الداخلية عبر الانترنت، حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، ومتابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

ويسمح للطلاب بالاستمرار في إجراءات التقديم واختبارات "القدرات، والمقاس، والقوم" فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على 65%.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.