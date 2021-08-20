شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تعليمات جديدة لاستخراج شهادة التطعيم المؤمنة "QR CODE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى لمعلومات الصحة الإدارة العامة لتطوير تكمولوجيا المعلومات آليات جديدة للإستفسارات الخاصة باستخراج شهادة التطعيم المؤمنة QR CODE .

1-يتقدم المواطن لاستخراج شهادة التطعيم المؤمنة QR CODE من أى مركز من مراكز استخراج الشهادات على مستوى الجمهورية (مذكورة على موقع الوزارة)

فى حالة وجود خطأ فى بيانات المواطن المسجلة على الموقع مثل:

- خطأ فى الاسم باللغة العربية أو أى حروف به.

- خطأ فى تاريخ الميلاد مخالف عن جواز السفر.

- خطأ فى رقم جواز السفر المسجل على الموقع.

يقوم الموظف المختص بالمركز بإرسال صورة البيانات المسجلة بالخطأ وصورة جواز السفرمع رقم الطلب (20 رقم) على الجروب المخصص لذلك (وسيتم التعديل خلال ساعة على الأكثر) دون التوجه الى الوزارة وذلك مسئولية مركز التطعيم وفي حالة عدم الاستجابة يتم التوجه لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم.

فى حالة وجود خطأ فى ىيانات التطعيم مثل:

- عدم تسجيل أو تأكيدالجرعات على السيستم.

- خطا فى نوع اللقاح المسجل

- خطأ في تاريخ الجرعات.

يقوم المواطن بالتوجة الى المكان الذى قام بأخذ اللقاح به ليقوم بإبلاغ مديرية الشئون الصحية داخل المحافظة التابع لها لتصحيح الخطأ .

www.egcovac.mohp.gov.eg

رقم الخط الساخن : 15335

وطالبت الوزارة من المواطنين التعاون مع العاملين بمراكز التطعيم ومراعاة الضغط وساعات العمل.



