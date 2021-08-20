شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. طرق الدخول على الموقع وأماكن الحصول على الخدمة إلكترونيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى دليل استرشادي لطلاب الثانوية العامة حول قواعد القبول بالجامعات .

وجاء من ضمن التساؤلات كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ؟

- بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

وما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

· الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

· معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع .