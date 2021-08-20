شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق غدا بـ13 معملا فى 5 كليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح جامعة عين شمس أبوابها، من غدا السبت ، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة وكلياتها المختلفة، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، حيث أكدت الجامعة توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق .

ومن المقرر انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق سيكون يوم غدا السبت 21 أغسطس ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، والحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى، حيث يكون 88.4% علمى علوم، و 80 % علمى رياضة، و65.7% للشعبة الأدبية.

والتسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق سيكون بداية من السبت المقبل سواء من خلال أجهزة الحاسب الألى أو معامل التنسيق بالجامعات، مع اتاحة التعديل أمام الطلاب طوال فترة المرحلة وقبل غلق باب التسجيل.

و تستقبل جامعة عين شمس، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق من خلال 13 معمل في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وهذه المعامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب).