شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تعليمات جديدة بشأن تطعيمات لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات الجديدة بشأن تلقي لقاح كورونا وتضمنت ما يلى:

أولاً : إذا كان المواطن مسجل بياناته على منظومة تلقى لقاح كورونا

1- إذا لم يتلقى أى من الجرعتين ويريد التحويل إلى قائمة المسافرين : - يقوم المواطن بعمل تحويل للطلب الى مراكز المسافرين عن طريق الدخول الى موقع التسجيل وعمل متابعة لحالة الطلب وادخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر واختيار المكان المراد التحويل اليه.

- وفي حالة وصول المواطن رسالة تفيد بتحويله لمكان غير أماكن المسافرين ويريد التحويل لأماكن المسافرين على المواطن الانتظار مدة 72 ساعة قبل الدخول والتحويل لاماكن المسافرين او عن طريق الاتصال على الخط الساخن15335لطلب تحويلها لقائمةالمسافرين وينتظر رسالة بالتوجه الى مركز تطعيم المسافرين بالموعد المحدد لتقلى لقاح كورونا.

- أو التوجه لمركز تطعيم المسافرين وسيتم تحويله للتطعيم بالمركز شرط ألا يكون قد حصل علي اي جرعات سابقة .

2- إذا تلقى الجرعة الأولى من لقاح (استرازينيكا) ومر عليها اكثر من شهر:

- يتوجه الى مركز معلومات المديرية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم لتقديم موعد الجرعة الثانية بشرط أن يكون معه ما يفيد موعد السفر.

3- إذا كان المواطن تلقى الجرعتين الأولى والثانية :غير متاح له حاليا تلقى لقاح أخر . ثانيا ً : إذا لم يكن المواطن مسجل بياناته على منظومة تلقى لقاح كورونا .

1- يقوم المواطن بتسجيل بياناته على المنظومةالخاص بتسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا ويختار مركزالمسافرين ويتلقى رسالة برقم التسجيل

. 2- ينتظرالمواطن بالتوجه الى مركزتطعيم المسافرين بالموعد المحدد لتقلى لقاح كورونا.

ثالثا ً : تعليمات عامة .

1- لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظروف تطعيم من هو أقل من 18 عاما.

2- يشترط أخذالجرعة الثانية بنفس مكان تلقى اللقاح بالجرعةالأولى ولا يمكن تغيرها

3- بعد تلقى المواطن رسالة للتوجة للمركز لتطعيم الجرعة الأولى وفى حالة فوات المدة المتاحة بدون تطعيم يقوم بالاتصال على الخط الساخن 15335 لإعادة تفعيل الطلب متاح لمدة 48 ساعة.

4- الجرعة الثانية متاحة للمواطن لمدة 6 أيام بعد التاريخ المحدد لها، وفى حالة فوات المدة المحددة بدون تلقى الجرعة الثانية ولا يوجد ما يفيد اصابته بمرض كورونا فأصبح غير مستحق لتلقيها.

5- إذا تلقى المواطن الجرعة الأولى خارج مصر يذكر فى شهادة التطعيم الجرعة الأولى دون النظر الى الجرعات التى تلقيها سابقا ً بالخارج.



