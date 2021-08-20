شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام وأن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، الأيام الحالية، وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، والمذاع على قناة إكسترا نيوز، أن درجات الحرارة العظمى بمدن السواحل الشمالية تتراوح بين 30 لـ 31 درجة، و40 درجة مئوية بمدن جنوب البلاد ، موضحة أن تلك هي المعدلات الطبيعية، والتي ارتفعت بشكل كبير في أول أسبوعين من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة هي السبب وراء الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وأن نسب الرطوبة المرتفعة تسبب ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات عن المعدل الطبيعي.

وتابعت: مازال الطقس حارا في الفترات الأولى من الصباح الباكر، وتزداد كلما اقتربنا من مناطق بعيدة عن الظل، وتتحسن بشكل ملحوظ بمجرد غروب الشمس.