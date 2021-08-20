شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.