شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف السلع التموينية اليوم لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، فى فتح منافذ المجمعات الاستهلا كية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، بجانب أيضا الاستمرار فى صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تفعيل خدمة صرف التموين من خلال البطاقات التموينية فى غير محل إقامة المستفيد، وذلك فى العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائي تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال اقامتهم فى هذه المناطق حتى نهاية شهر أغسطس الجارى.