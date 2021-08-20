شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تعمر بيوت الله.. الأوقاف تفتتح 18 مسجدا اليوم فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 13 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى الآن 1638 مسجدًا، منها 1500 مسجد جديد "إحلالًا وتجديدًا" و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المساجد المقرر افتتاحها اليوم هي على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

2. أبو بكر الصديق – قرية العزايزة الغنايم

3. المرحوم كرم عبد العال – مركز البداري

4. الحضايرة – قرية الشامية – مركز ساحل سليم

5. خاتم المرسلين – قرية الزاوية

6. شهاب الدين – قرية المطمر – مركز ساحل سليم

7. أولاد منصور – قرية دير الجنادلة

8. الرحمن – عزبة أبو خروف – قرية كوم المنصورة

مديرية أوقاف البحيرة

9. الرحمة – قرية العوامر - مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف القليوبية

10. الورثة – كفر العرب – بنها ثان

مديرية أوقاف الجيزة

11. تالية القرآن- الحزام الأخضر – 6 أكتوبر

مديرية أوقاف الفيوم

12. الرحمن البحري - الروبيات

مديرية أوقاف الشرقية

13. عباد الرحمن - قرية العراقي - مركز أبو حماد

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1. الرحمن – القلمينا- الوقف

2. البيومي - المراشدة

3. البداورة - الوقف

4. أبو مدرة – قوص

5. التمامية – الشرقي سمهود – أبو تشت