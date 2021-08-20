شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الأزهر 2021.. ننشر قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين بالكليات "بنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد موقع بوابة الحكومة المصرية، لفتح باب التنسيق لطلبة الثانوية الأزهرية، وينشر ”الخليج 365” قواعد وشروط قبول الطلاب "بنين" المصريين بكليات جامعة الأزهر.

اولا : الطلاب الحاصلون علي الشهادة الثانوية الازهرية عام 2020-2021

تقبل عن طريق شبكة المعلومات الدولية ويكون قبولهم وفقا لرغباتهم والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية الأزهرية في حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات وفي حدود الأماكن المتاحة فى كل منها وعلي أن يكون التوزيع الجغرافي بها طبقا لما يلى..

القسم الأدبي / القسم العلمي

1- كليات يتم القبول بها طبقا للتوزيع الجغرافي وفقا لما يلي :

أ‌- منطقة القاهرة:

يقبل الطلاب الناجحون من معاهد محافظات ( القاهرة - القليوبية - السويس – الجيزة - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء) وذلك بالكليات والشُعب الموضحة بعد :

كليات وأقسام وشُعب القسم الأدبى:

اصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الاوردية انتظــام

الدعوة الاسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام

اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

كلية الاعلام بنين بالقاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الانجليزية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الالمانية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية انجليزى انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة المكتبات و المعلومات و تكنولوجيا التعليم انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام

كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات اسلامية لغات افريقية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام

شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات)

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب

اصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاب

اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظــام(بمصروفات)

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الاسلامية انتســاب

اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

التربية بالقاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام

معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بطنطا

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بدمنهور

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الاشراف

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين باسيوط

-الطلاب الحاصلون على الثانويه الازهريه شعبه العلوم الاسلاميه يتم الحاقهم بالكليات الاتيه والكائنة بالقاهرة وهى :

اصول الدين – اللغه العربيه – الشريعه والقانون- الدعوه الاسلاميه-الدراسات الاسلاميه والعربيه

وفي حالة رغبة الطالب الالتحاق بكلية اخري خلاف هذه الكليات يتم الترشيح طبقا للتوزيع الجغرافي ويعامل معاملة الطالب الحاصل علي الثانوية الازهرية القسم الادبي .

كليات وأقسام وشُعب القسم العلمى:

اصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــام

طب الاسنان بنين باسيوط تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الاسلامية باللغة الاوردية انتظــام

الدعوة الاسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظــام

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام

الطب للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

طب الاسنان بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الصيدلة للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

العلوم للبنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الزراعة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الهندسة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

الطب بنين دمياط تخصص عام انتظــام

الهندسة بنين قنا تخصص عام انتظــام

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام

الطب بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

العلوم بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

الصيدلة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة انتظــام

الزراعة بنين اسيوط تخصص عام انتظــام

اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

كلية الاعلام بنين بالقاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزى انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة المكتبات و المعلومات و تكنولوجيا التعليم انتظــام

كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات اسلامية لغات افريقية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام

شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظــام(بمصروفات)

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب

اصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاب

اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظــام(بمصروفات)

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الاسلامية انتســاب

اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

كلية الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية

كلية التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام

كلية التربية بالقاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعه الاسلاميه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغه العربيه انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اصول الدين انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الاسلامية انتظــام

الدراسات الاسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام

معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة

معهد اعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بالقاهرة

معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بالقاهرة

معهد اعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين بأسيوط

معهد اعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بأسيوط

معهد اعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بأسيوط

معهد نظم المعلومات الادارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بطنطا

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بدمنهور

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الاشراف

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين باسيوط

كلية الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة فصول اسيوط تخصص عام انتظــام

تشمل منطقتا القاهرة والوجه القبلى محافظة البحر الأحمر ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته كما تشمل منطقتا القاهرة والوجه البحرى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء ويختار الطالب كليات المنطقة التى يراها قريبة من محل إقامته - مع مراعاة ان تكون الاولوية عند الترشيح تبعا للتوزيع الجغرافي.