شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة البيئة للتعامل مع الطيور المهاجرة من أوروبا خلال الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت وزارة البيئة حالة الاستعدادات القصوى بالمحميات الطبيعية التى تقع بمسار هجرة الطيور مع بدء رحلتها السنوية من مواطنها فى أوروبا وآسيا إلى أفريقيا خلال موسم الخريف من كل عام بما يضمن الوفاء بالتزامات مصر الدولية لحماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجى خاصة فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى cop14، وذلك بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبيرد لايف انترناشيونال وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ودعت وزارة البيئة المواطنين إلى التمتع بمشاهدة الطيور فى رحلة عودتها عبر زيارة المحميات التى تقع فى مسار هجرتها المنتشرة ومنها محميات شمال سيناء.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول خطة الوزارة للتعامل مع الطيور المهاجرة.

1- تعمل وزارة البيئة على رصد وتسجيل أنواع الطيور المهاجرة فى رحلتها من خلال توفير الحماية والرعاية البيطرية لها لما تمثله من أهمية للإنسان و البيئة.

2- تعتبر الطيور أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها طبيعيا ومؤشرا هاما للتغيرات المناخية ومادة هامة لإجراء البحوث والدراسات فى مجال حفظ التوزان البيئي والتنوع البيولوجي .

3- تعد أحد الملقحات النباتية الهامة كذلك لأهميتها الاقتصادية المتمثلة فى توفير فرص العمل ببرامج السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور .

4- مصر تقع ضمن أهم مسارات هجرة الطيور لكونها تعتبر جسر بري لربط آسيا واوروبا.

5- يتم رصد أكثر من 500 نوع من الطيور خلال كل خريف وربيع ، حيث تقضى الكثير من الطيور الشتاء فى المناطق الرطبة بمصر مما يجعلها مشتى دولى هام للطيور المائية .

6- تم وضع خطط تنفيذية لتقليل حدة المخاطر التى تواجه الطيور برحلة هجرتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ برامج الغلق عند الطلب بمحطات طاقة الرياح وهو برنامج الغلق الجزئي لتوربينات الرياح لحماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء .

7- القيام بحملات تفتشية لضمان منع الصيد الجائر والعمل على رصد ومراقبة انواع الطيور و تسجيلها .

8- إنشاء أول مركز تجريبى لإنقاذ الطيور فى شمال سيناء لتوفير الرعاية البيطرية للطيور فى رحلة هجرتها كذلك العمل على دمج الشباب فى قطاع حماية الطيور المهاجرة من خلال تدريب الشباب للعمل فى مجال رصد و مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح .