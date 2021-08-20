80% من طلابها مسلمون وخرجت 5 من أوائل الثانوية.. 9 معلومات عن المدارس الكاثوليكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشفت نتائج الأوائل بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وجود 5 من أبناء المدارس الكاثولوكية، الذين نجحوا في حصد 5 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة للشعب الثلاث.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن المدارس الكاثوليكية وتاريخها في مصر في التقرير التالي:

1- تعد المدارس الكاثوليكية هي الأقدم وتنتشر في المحافظات، ويطلق عليها مدارس الراهبات أو الرهبان، وتديرها راهبة أو راهب، ويبلغ عددها نحو 170 مدرسة.

2- لعبت المدارس الكاثوليكية فى مصر دورًا مهمًا في مجال التعليم، إذ يعود تاريخها إلى أكثر مما يزيد على 150 عامصا.

3- كان أول من فكّر في دعوة رهبان الكاثوليك هو الخديو إسماعيل؛ ففي سنة 1847م أنشئت أول مدرسة للكاثوليك هى القديس يوسف في الخرنفش، ثم مدرسة الفرير باب اللوق عام 1888م، ودي لاسال بالضاهر عام 1898م، ومدرسة القديس بولس 1890م، ثم مدرسة سان جبريال بسبورتنج بالإسكندرية عام 1900م، ثم كلية سان مارك بالإسكندرية عام 1928م؛ ومن أشهر خريجيها الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والفنان رشدي أباظة، ودودي الفايد نجل الملياردير محمد الفايد، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق.

4- يُعد أكثر طلاب المدارس الكاثوليكية من المسلمين؛ حيث تصل نسبتهم في هذه المدارس إلى أكثر من 80%.

5- من أهم الأحداث المرتبطة بهذه المدارس هو إنشاء مدارس تابعة لجمعية الصعيد على يد الأب عيروط في عام 1946 م، هذا الراهب الكاثوليكي المشهور بكتابه عن الفلاح عام 1938 م، وأكد أن منطلق العقيدة الاجتماعية للكنيسة منذ عام 1891 م طبقاً لوثيقة الشؤون الحديثة كانت تتكلم عن حقوق الفقراء والعمال والتركيز على الفقير.

6- القبول بهذه المدارس لا يتوقف على الديانة؛ حيث تكون السن هى معيار القبول، بالإضافة إلى إجراء مقابلة للطالب والأسرة للتأكد من المستوى الثقافي للأسرة.

7- من أشهر مدارس البنات نوتردام مصر الجديدة وشبرا والفرنسيسكان والسكركير باب اللوق والميرديديو بجاردن سيتي وسيدة المعونة والقديس يوسف بالزمالك، والديلى فرانت برمسيس والعائلة المقدسة فى حلوان.

8- تجمع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية اتحادًا يدفع اشتراكا سنويا لوزارة التربية والتعليم 1% من مصاريف التلاميذ سنويًا، وتستطيع هذه المدارس أن تقوم بعمل تآخ بينها وبين أفقر مدارس فى الصعيد، وهذه الإمكانية موجودة، والأمانة العامة في مصر طلبت هذا عدة مرات، ويرأس هذا التجمع- وهو تجمع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية- أمين عام، وتعتبر الأمانة العامة عضوًا فى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية فى العالم (OIEC)، ويشارك فى هذا التجمع الدولى من منطقة الشرق الأوسط: "قبرص، مصر، الإمارات العربية، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، سوريا، فلسطين، وتونس".

9- للأمانة العامة في مصر جهاز ثقافي كان يصدر مجلة غير فصلية، ويقيم حوالي 12 معسكرًا صيفيًا يجمع بين أبناء الوطن مسلميه ومسيحييه، فقرائه وأغنيائه، وكان يركز على موضوع المواطنة، وما هو الدستور، وحقوق الإنسان، ويقيم مؤتمرًا سنويَا يديره الطلاب بداية من المؤتمر الصحفى وحتى انعقاد المؤتمر والموضوعات التي كانوا يريدون مناقشتها، وفي نهاية اللقاء يحضر وزير التربية والتعليم حيث يناقشه الطلاب فى أمورهم التعليمية.