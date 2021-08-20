شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل نشاط معهد بحوث أمراض النباتات الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا حول المتابعة الميدانية للمشروعات الزراعية المختلفة من معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر يوليو.

واليوم السابع يوضح تفاصيل نشاط معهد بحوث أمراض النباتات الشهر الماضى خلال السطور التالية:

1- المرور على زراعات الخضر بمحافظتى القليوبية والمنوفية للوقوف على الحالة المرضية .

2- زيارة ميدانية لحديقة الأورمان للاشتراك فى لجنة لرش الشجيرات والمشاتل والمسطحات الخضراء.

3- المرور علي زراعات الأرز بمحافظات كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – الغربية –دمياط لمتابعة الحالة المرضية.

4- المرور علي زراعات الذرة بمحافظات كفرالشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - المنوفية -القليوبية - الاسماعلية - بنى سويف - قنا - الاقصر لمتابعة الحالة المرضية.

5- المرور علي زراعات قصب السكر بمحافظات قنا و الاقصر لمتابعة الحالة المرضية.

6- عمل 15 يوم حقل في مجال أمراض الذرة الشامية في جميع محافظات مصر.

7- نشر 10 بحوث في مجلات علمية دولية.

8- فحص (409) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

9- فحص (51) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

10 - الإشتراك فى أعمال (9) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

11 - فحص عدد (45) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

12- فحص عينات موز ناتج زراعة الانسجه للتأكد من خلوها من الامراض الفيروسية.

13- شراء 19 عزلة فطرية + عمل CD تجريب مركب هيدروماكس.

14- فحص (30) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.