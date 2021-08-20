شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. استثناءات أوائل الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، دليلا استرشاديا لطلاب الثانوية العامة حول قواعد القبول بالجامعات.

وجاء من ضمن الأسئلة التى تتبادر فى أذهان الطلاب وأولياء الأمور، هل هناك استثناءات لأوائل الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافى والإقليمي هذا العام؟

والإجابة نعم، حيث يتم توزيع 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة عام 2021 بواقع (500 طالب شعبة علوم +500 طالب رياضيات + 500 طالب أدبی) وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، بحيث يتم استثنائهم من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي، عند توزيعهم على الكليات والمعاهد، وإعفاؤهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة؛ بشرط حصولهم على تقدير ممتاز خلال المرحلة الجامعية الأولى.