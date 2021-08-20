شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خصومات رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع بعد تطبيق الأسعار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن الرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بعداد الكهرباء مسبوق الدفع للمنزلى بعد تطبيق الأسعار الجديدة منذ 1 يوليو، فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيا، ومن المقرر أن تنتهى فى يوليو 2025، وهى كالآتى:





- يتم خصم مبلغ 135 جنيها من رصيد العداد عند وصول كمية الاستهلاك إلى 651 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 170 جنيها من رصيد العداد مسبوق الدفع عند وصول الاستهلاك إلى 1001 كيلو وات ساعة.





2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيها).

8- المقروء صفر (9 جنيهات).