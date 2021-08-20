شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم، مشيرة إلى أن عمليات التبرع آمنة ومؤمنة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن منشور مهم تضمن أسباب عدم احتمالية انتقال العدوى أثناء التبرع، أولها استخدام أدوات التبرع مرة واحدة فقط لكل متبرع، وثانيها تعقيم وتنظيف الأماكن الخاصة بكل متبرع، وثالثها إتمام تعقيم الإبر التى يتم استخدامها للمتبرعين. وأوضحت الوزارة أنه يمكن ‎التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر مؤخرا، قانون تنظيم عمليات الدم والصادر برقم 8 لسنة 2021، والذى من بين اختصاصاته وضع قاعدة تشريعية واضحة خاصة بتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، وطرق جمع وتخزين الدم ومركباته بين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.

ويسهم القانون رقم 8 لسنة 2021 والخاص تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في تنظيم إجراءات وقواعد التصنيع، لما له من أهمية كبيرة فى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما،



