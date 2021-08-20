شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب فى عيون التراث مؤتمر دولى بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر المؤتمر الدولي الثالث، بعنوان الشباب في عيون التراث.. ضوابط التنئشة وآفاق الانطلاق، يومي 13 و 14 أكتوبر القادم بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، َودكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن هناك اكثر من 40 بحثا مشاركا من مصر وجامعات عربية ودولية، مشيرا إلى أن المشاركة الدولية ستكون اون لاين.

وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية أن أهداف المؤتمر، بيان ضوابط التنئشة التي ينبغي أن ينشأ عليها الشباب، وبيان مكانة الشباب في التراث الإسلامي والإنساني الفكرى والمعرفي، و إبراز دور الشباب في الحفاظ على التراث من خلال القراءة الدقيقة والفهم الصحيح، مؤكدا أن محاور المؤتمر سبعة وهي.. الشباب وضوابط التنئشة، ومكانة الشباب في الإسلام، والشباب في التراث، و إسهامات الشباب في صناعة التراث، والشباب والمسؤولية، والشباب مشكلات وحلول ونماذج شبابية ناجحة. وشبابنا الواقع والمأمول.

جدير بالذكر أن اللجنة العلمية للمؤتمر فضيلة الدكتور عباس شومان، وأمين عام المؤتمر الدكتور حسن كمال القصبي، ومقرر المؤتمر الدكتور حسني التلاوي.