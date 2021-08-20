شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. بدء إغلاق شارع أحمد عرابى فى المهندسين جزئيا حتى الـ 6 صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، وحتى السادسة صباحا، شارع أحمد عرابى في المهندسين بشكل جزئى في الاتجاهين، وذلك لإصلاح كابل كهربائي "جهد متوسط" يخدم منطقة المهندسين، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة.

ويتكرر الإغلاق الجزئى في المنطقة المواجهة لسنترال المهندسين في نفس التوقيت من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا لمدة 3 أيام لتنتهى الأعمال، ومن ثم الإغلاق الجزئى في السادسة صباح الأحد المقبل.

وقال مصدر إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قررت إصلاح الكابل، وتطلب ذلك قطعا عرضيا جزئيا بشارع أحمد عرابي أمام سنترال المهندسين بالاتجاهين.

ولفت المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.