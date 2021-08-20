شكرا لقرائتكم خبر عن "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى نص خطبة الجمعة اليوم، كما نشرت الخطبة مترجمة إلى 9 لغات أجنبية، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، قائلة: "إن ذلك يأتى في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وفى سياق متصل تفتتح الوزارة اليوم 13 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1638 مسجدًا، منها 1500 مسجد جديد "إحلالًا وتجديدًا" و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق عودة نشر خطبة الجمعة مترجمة إلى 7 لغات بالفيديو و9 لغات أخرى مكتوبة، ضمن جهودها لنشر الفكر الوسطى وصحيح الدين الإسلامي، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية.









